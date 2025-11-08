Harga Poppy Hari Ini

Harga live Poppy (POPPY) hari ini adalah $ 0.00004092, dengan perubahan 2.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi POPPY ke USD saat ini adalah $ 0.00004092 per POPPY.

Poppy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,988, dengan suplai yang beredar 1000.00M POPPY. Selama 24 jam terakhir, POPPY diperdagangkan antara $ 0.00003838 (low) dan $ 0.00004099 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01074525, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003838.

Dalam kinerja jangka pendek, POPPY bergerak +2.45% dalam satu jam terakhir dan -21.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Poppy (POPPY)

Kapitalisasi Pasar $ 40.99K$ 40.99K $ 40.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.99K$ 40.99K $ 40.99K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,997,172.0 999,997,172.0 999,997,172.0

Kapitalisasi Pasar Poppy saat ini adalah $ 40.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar POPPY adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999997172.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.99K.