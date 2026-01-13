BursaDEX+
Harga live Populous hari ini adalah 0.126056 USD. Kapitalisasi pasar PPT adalah 4,566,603 USD. Lacak informasi harga aktual PPT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Populous hari ini adalah 0.126056 USD. Kapitalisasi pasar PPT adalah 4,566,603 USD. Lacak informasi harga aktual PPT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Populous (PPT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PPT ke USD:

$0.126056
$0.126056$0.126056
-6.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Populous (PPT)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:40:12 (UTC+8)

Harga Populous Hari Ini

Harga live Populous (PPT) hari ini adalah $ 0.126056, dengan perubahan 6.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PPT ke USD saat ini adalah $ 0.126056 per PPT.

Populous saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,566,603, dengan suplai yang beredar 36.23M PPT. Selama 24 jam terakhir, PPT diperdagangkan antara $ 0.125129 (low) dan $ 0.155217 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 75.19, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00662912.

Dalam kinerja jangka pendek, PPT bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -5.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Populous (PPT)

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

--
----

$ 6.71M
$ 6.71M$ 6.71M

36.23M
36.23M 36.23M

53,252,246.0
53,252,246.0 53,252,246.0

Kapitalisasi Pasar Populous saat ini adalah $ 4.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PPT adalah 36.23M, dan total suplainya sebesar 53252246.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.71M.

Riwayat Harga Populous USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.125129
$ 0.125129$ 0.125129
Low 24 Jam
$ 0.155217
$ 0.155217$ 0.155217
High 24 Jam

$ 0.125129
$ 0.125129$ 0.125129

$ 0.155217
$ 0.155217$ 0.155217

$ 75.19
$ 75.19$ 75.19

$ 0.00662912
$ 0.00662912$ 0.00662912

+0.39%

-6.36%

-5.51%

-5.51%

Riwayat Harga Populous (PPT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Populous ke USD adalah $ -0.0085663127816505.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Populous ke USD adalah $ +0.6237174490.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Populous ke USD adalah $ +0.3883706827.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Populous ke USD adalah $ +0.08869981279179974.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0085663127816505-6.36%
30 Days$ +0.6237174490+494.79%
60 Hari$ +0.3883706827+308.09%
90 Hari$ +0.08869981279179974+237.44%

Prediksi Harga untuk Populous

Prediksi Harga Populous (PPT) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PPT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Populous (PPT) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Populous berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Populous yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga PPT pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Populous.

Sumber Daya Populous (PPT)

Situs Web Resmi

Tentang Populous

Berapa harga pasar saat ini dari Populous?

Populous bernilai Rp2126.54581160, bergerak -6.36% selama 24 jam terakhir. Ini mencerminkan kondisi terbaru dari permintaan dan penawaran di pasar kripto global.

Berapa jumlah pemegang unik yang dimiliki PPT?

Terdapat -- pemegang on-chain, yang menunjukkan distribusi dan adopsi komunitas terhadap PPT. Peningkatan jumlah pemegang sering dianggap sebagai sinyal meningkatnya partisipasi jaringan atau minat jangka panjang yang semakin kuat.

Seberapa aktif Populous di blockchain aslinya?

Sebagai token di --, aktivitas dipengaruhi oleh interaksi dompet, biaya jaringan, perilaku staking, dan penggunaan kontrak pintar. Aktivitas yang tinggi mungkin berkorelasi dengan volume perdagangan yang lebih besar atau perkembangan ekosistem yang baru muncul.

Berapa total pasokan beredar dari PPT?

Pasokan beredar sebesar 36226899.45992336, yang secara langsung memengaruhi kelangkaan dan valuasi token. Perubahan pasokan dapat terjadi akibat pencetakan, pembakaran, atau jadwal pembukaan kunci.

Bagaimana volume 24 jam untuk Populous?

Populous menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam satu hari terakhir, menunjukkan seberapa aktif aset tersebut diperdagangkan dan kedalaman likuiditasnya.

Bagaimana performa PPT dibandingkan dengan pesaing Business Services,Ethereum Ecosystem,Payment Solutions,Energi Ecosystem?

Dibandingkan dengan aset lain dalam segmen Business Services,Ethereum Ecosystem,Payment Solutions,Energi Ecosystem, momentum PPT dipengaruhi oleh sentimen pasar, adopsi investor, dan metrik on-chain yang terkait dengan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Populous

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:40:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Populous (PPT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi Populous Selengkapnya

