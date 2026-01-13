Harga Populous Hari Ini

Harga live Populous (PPT) hari ini adalah $ 0.126056, dengan perubahan 6.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PPT ke USD saat ini adalah $ 0.126056 per PPT.

Populous saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 4,566,603, dengan suplai yang beredar 36.23M PPT. Selama 24 jam terakhir, PPT diperdagangkan antara $ 0.125129 (low) dan $ 0.155217 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 75.19, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00662912.

Dalam kinerja jangka pendek, PPT bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -5.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Populous (PPT)

Kapitalisasi Pasar $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.71M$ 6.71M $ 6.71M Suplai Peredaran 36.23M 36.23M 36.23M Total Suplai 53,252,246.0 53,252,246.0 53,252,246.0

