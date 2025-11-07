BursaDEX+
Harga live PowerPool Concentrated Voting Power hari ini adalah 0.00600633 USD. Kapitalisasi pasar CVP adalah 194,541 USD. Lacak informasi harga aktual CVP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CVP ke USD:

$0.00600957
$0.00600957
+1.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:19:19 (UTC+8)

Harga PowerPool Concentrated Voting Power Hari Ini

Harga live PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) hari ini adalah $ 0.00600633, dengan perubahan 1.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CVP ke USD saat ini adalah $ 0.00600633 per CVP.

PowerPool Concentrated Voting Power saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 194,541, dengan suplai yang beredar 32.39M CVP. Selama 24 jam terakhir, CVP diperdagangkan antara $ 0.00547275 (low) dan $ 0.00594949 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 17.27, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0036564.

Dalam kinerja jangka pendek, CVP bergerak +2.09% dalam satu jam terakhir dan -9.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

$ 194.54K
$ 194.54K

--
--

$ 600.63K
$ 600.63K

32.39M
32.39M

100,000,000.0
100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PowerPool Concentrated Voting Power saat ini adalah $ 194.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CVP adalah 32.39M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 600.63K.

Riwayat Harga PowerPool Concentrated Voting Power USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00547275
$ 0.00547275
Low 24 Jam
$ 0.00594949
$ 0.00594949
High 24 Jam

$ 0.00547275
$ 0.00547275

$ 0.00594949
$ 0.00594949

$ 17.27
$ 17.27

$ 0.0036564
$ 0.0036564

+2.09%

+1.51%

-9.33%

-9.33%

Riwayat Harga PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PowerPool Concentrated Voting Power ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PowerPool Concentrated Voting Power ke USD adalah $ -0.0016573200.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PowerPool Concentrated Voting Power ke USD adalah $ -0.0036492010.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PowerPool Concentrated Voting Power ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.51%
30 Days$ -0.0016573200-27.59%
60 Hari$ -0.0036492010-60.75%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk PowerPool Concentrated Voting Power

Prediksi Harga PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CVP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga PowerPool Concentrated Voting Power berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga PowerPool Concentrated Voting Power yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga CVP untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga PowerPool Concentrated Voting Power.

Apa yang dimaksud dengan PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

About PowerPool

PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future.

Transaction Execution as a Service

The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc.

How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem?

  • AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols.

  • Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX.

  • DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.

Sumber Daya PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PowerPool Concentrated Voting Power

Berapa nilai 1 PowerPool Concentrated Voting Power pada tahun 2030?
Jika PowerPool Concentrated Voting Power tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga PowerPool Concentrated Voting Power tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

