Harga PowerPool Concentrated Voting Power Hari Ini

Harga live PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) hari ini adalah $ 0.00600633, dengan perubahan 1.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CVP ke USD saat ini adalah $ 0.00600633 per CVP.

PowerPool Concentrated Voting Power saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 194,541, dengan suplai yang beredar 32.39M CVP. Selama 24 jam terakhir, CVP diperdagangkan antara $ 0.00547275 (low) dan $ 0.00594949 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 17.27, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0036564.

Dalam kinerja jangka pendek, CVP bergerak +2.09% dalam satu jam terakhir dan -9.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

Kapitalisasi Pasar $ 194.54K$ 194.54K $ 194.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 600.63K$ 600.63K $ 600.63K Suplai Peredaran 32.39M 32.39M 32.39M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PowerPool Concentrated Voting Power saat ini adalah $ 194.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CVP adalah 32.39M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 600.63K.