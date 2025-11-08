Harga Praist Hari Ini

Harga live Praist (PRAIST) hari ini adalah $ 0.00001303, dengan perubahan 2.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRAIST ke USD saat ini adalah $ 0.00001303 per PRAIST.

Praist saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,020.56, dengan suplai yang beredar 999.29M PRAIST. Selama 24 jam terakhir, PRAIST diperdagangkan antara $ 0.00001204 (low) dan $ 0.000013 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00696197, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000939.

Dalam kinerja jangka pendek, PRAIST bergerak +0.51% dalam satu jam terakhir dan -13.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Praist (PRAIST)

Kapitalisasi Pasar $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K Suplai Peredaran 999.29M 999.29M 999.29M Total Suplai 999,294,050.633458 999,294,050.633458 999,294,050.633458

Kapitalisasi Pasar Praist saat ini adalah $ 13.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRAIST adalah 999.29M, dan total suplainya sebesar 999294050.633458. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.02K.