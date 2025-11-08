Harga Predict Crypto Hari Ini

Harga live Predict Crypto (PREAI) hari ini adalah $ 0.00000298, dengan perubahan 2.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PREAI ke USD saat ini adalah $ 0.00000298 per PREAI.

Predict Crypto saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,324, dengan suplai yang beredar 8.50B PREAI. Selama 24 jam terakhir, PREAI diperdagangkan antara $ 0.0000028 (low) dan $ 0.00000299 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00212446, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000179.

Dalam kinerja jangka pendek, PREAI bergerak +0.60% dalam satu jam terakhir dan -27.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Predict Crypto (PREAI)

Kapitalisasi Pasar $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K Suplai Peredaran 8.50B 8.50B 8.50B Total Suplai 8,499,999,999.0 8,499,999,999.0 8,499,999,999.0

