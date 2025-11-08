Harga Predify Hari Ini

Harga live Predify (PREDIFY) hari ini adalah $ 0.00000998, dengan perubahan 5.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PREDIFY ke USD saat ini adalah $ 0.00000998 per PREDIFY.

Predify saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,801.26, dengan suplai yang beredar 982.42M PREDIFY. Selama 24 jam terakhir, PREDIFY diperdagangkan antara $ 0.00000929 (low) dan $ 0.00000996 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00056892, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000888.

Dalam kinerja jangka pendek, PREDIFY bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan -16.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Predify (PREDIFY)

Kapitalisasi Pasar $ 9.80K$ 9.80K $ 9.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.80K$ 9.80K $ 9.80K Suplai Peredaran 982.42M 982.42M 982.42M Total Suplai 982,417,357.2142661 982,417,357.2142661 982,417,357.2142661

Kapitalisasi Pasar Predify saat ini adalah $ 9.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PREDIFY adalah 982.42M, dan total suplainya sebesar 982417357.2142661. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.80K.