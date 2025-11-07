BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live President PLATY hari ini adalah 0.00037814 USD. Lacak informasi harga aktual PLATY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLATY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live President PLATY hari ini adalah 0.00037814 USD. Lacak informasi harga aktual PLATY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLATY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PLATY

Info Harga PLATY

Penjelasan PLATY

Whitepaper PLATY

Situs Web Resmi PLATY

Tokenomi PLATY

Prakiraan Harga PLATY

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo President PLATY

Harga President PLATY (PLATY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PLATY ke USD:

$0.00037814
$0.00037814$0.00037814
+2.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live President PLATY (PLATY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:07:54 (UTC+8)

Informasi Harga President PLATY (PLATY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00035742
$ 0.00035742$ 0.00035742
Low 24 Jam
$ 0.00037866
$ 0.00037866$ 0.00037866
High 24 Jam

$ 0.00035742
$ 0.00035742$ 0.00035742

$ 0.00037866
$ 0.00037866$ 0.00037866

$ 0.00104167
$ 0.00104167$ 0.00104167

$ 0.00002105
$ 0.00002105$ 0.00002105

--

+2.03%

-11.81%

-11.81%

Harga aktual President PLATY (PLATY) adalah $0.00037814. Selama 24 jam terakhir, PLATY diperdagangkan antara low $ 0.00035742 dan high $ 0.00037866, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPLATY adalah $ 0.00104167, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00002105.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PLATY telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +2.03% selama 24 jam, dan -11.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar President PLATY (PLATY)

$ 378.14K
$ 378.14K$ 378.14K

--
----

$ 378.14K
$ 378.14K$ 378.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar President PLATY saat ini adalah $ 378.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PLATY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 378.14K.

Riwayat Harga President PLATY (PLATY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga President PLATY ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga President PLATY ke USD adalah $ -0.0000918104.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga President PLATY ke USD adalah $ -0.0001695563.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga President PLATY ke USD adalah $ -0.00006203835314705234.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.03%
30 Days$ -0.0000918104-24.27%
60 Hari$ -0.0001695563-44.83%
90 Hari$ -0.00006203835314705234-14.09%

Apa yang dimaksud dengan President PLATY (PLATY)

Following the disappearance of the initial creator of President Platy, in December 2024, the Platy community created the People's Democratic Republic of Platikistan (PDRP) and formed a new Government, as a CTO-Micronation. The PDRP adopted President Platy (Platy) token as its national currency and increased the number of citizens (holders) to about 35,000. The major task of the PDRP's new Government is to fight devaluation by making 1 Platy equal to at least 2 USD. In this regard, buybacks have taken place and many partnerships are envisaged. Measures have equally been taken to stabilize the price of Platy.

Apart from a government, a currency, and a population, Platikistan shall have all the other attributes of statehood, such as land (including NFTs); a motto, a flag, an anthem, an army, elections, foreign affairs, and many more. With just a few Dollars, you can become a noble citizen of Platikistan.

Long live President Platy! Long live Platikistan! Long live Cronos!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya President PLATY (PLATY)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga President PLATY (USD)

Berapa nilai President PLATY (PLATY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda President PLATY (PLATY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk President PLATY.

Cek prediksi harga President PLATY sekarang!

PLATY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi President PLATY (PLATY)

Memahami tokenomi President PLATY (PLATY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PLATY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang President PLATY (PLATY)

Berapa nilai President PLATY (PLATY) hari ini?
Harga live PLATY dalam USD adalah 0.00037814 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PLATY ke USD saat ini?
Harga PLATY ke USD saat ini adalah $ 0.00037814. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar President PLATY?
Kapitalisasi pasar PLATY adalah $ 378.14K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PLATY?
Suplai beredar PLATY adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PLATY?
PLATY mencapai harga ATH sebesar 0.00104167 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PLATY?
PLATY mencapai harga ATL 0.00002105 USD.
Berapa volume perdagangan PLATY?
Volume perdagangan 24 jam live PLATY adalah -- USD.
Akankah harga PLATY naik lebih tinggi tahun ini?
PLATY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PLATY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:07:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting President PLATY (PLATY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,555.00
$100,555.00$100,555.00

-1.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,266.61
$3,266.61$3,266.61

-1.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0512
$1.0512$1.0512

+22.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.78
$153.78$153.78

-1.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,555.00
$100,555.00$100,555.00

-1.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,266.61
$3,266.61$3,266.61

-1.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.78
$153.78$153.78

-1.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1907
$2.1907$2.1907

-1.96%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$943.13
$943.13$943.13

+1.01%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007977
$0.007977$0.007977

+273.80%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003973
$0.00003973$0.00003973

+268.89%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$22.3747
$22.3747$22.3747

+266.19%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008892
$0.008892$0.008892

+122.30%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002992
$0.0000002992$0.0000002992

+99.46%