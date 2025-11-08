Harga PRIMAL (PRIMAL)
Harga live PRIMAL (PRIMAL) hari ini adalah $ 0.00001956, dengan perubahan 6.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRIMAL ke USD saat ini adalah $ 0.00001956 per PRIMAL.
PRIMAL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,566, dengan suplai yang beredar 2.88B PRIMAL. Selama 24 jam terakhir, PRIMAL diperdagangkan antara $ 0.00001748 (low) dan $ 0.00001997 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01643575, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001547.
Dalam kinerja jangka pendek, PRIMAL bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +10.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar PRIMAL saat ini adalah $ 56.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRIMAL adalah 2.88B, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 98.08K.
+0.01%
+6.34%
+10.01%
+10.01%
Sepanjang hari ini, perubahan harga PRIMAL ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PRIMAL ke USD adalah $ -0.0000026321.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PRIMAL ke USD adalah $ -0.0000011120.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PRIMAL ke USD adalah $ -0.000005187949835280553.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+6.34%
|30 Days
|$ -0.0000026321
|-13.45%
|60 Hari
|$ -0.0000011120
|-5.68%
|90 Hari
|$ -0.000005187949835280553
|-20.96%
Pada tahun 2040, harga PRIMAL berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
PRIMAL combines 2 massively successful concepts: STEPN-style sports + Chiliz-style fan tokens.
Designed for Mass Adoption:
Connecting fans with celebrity athletes Train & earn all types of fitness activities Trade your favorite athletes fan tokens.
Inner Circle PRIMAL’s Inner Circle connects fans & athletes like never before through it’s industry defining app. Think Patreon meets masterclass fuelled by the blockchain. The Inner Circle allows athletes from any discipline to create their own ecosystem supporting athletes throughout their careers offering revenue streams and media support. Users pay $PRIMAL to access the Inner Circles
Fan Token Current projects connects fans to institutions. PRIMAL seeks to decentralise away from large companies and connect fans directly to their favourite athletes. Athlete Fan Tokens (ATLs) are issued by athletes so fans get real, influential interactions. Fans buy $PRIMAL to access Fan Tokens.
Move2Earn Workout the way you want, when you want. Unlike other M2E projects that only focus on running and penalise you, PRIMAL is rolling out an app that rewards all types of fitness activities. Take what you have learned from athletes through the Inner Circle and start earning through the PRIMAL app immediately.
