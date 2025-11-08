Harga PRIMAL Hari Ini

Harga live PRIMAL (PRIMAL) hari ini adalah $ 0.00001956, dengan perubahan 6.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PRIMAL ke USD saat ini adalah $ 0.00001956 per PRIMAL.

PRIMAL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,566, dengan suplai yang beredar 2.88B PRIMAL. Selama 24 jam terakhir, PRIMAL diperdagangkan antara $ 0.00001748 (low) dan $ 0.00001997 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01643575, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001547.

Dalam kinerja jangka pendek, PRIMAL bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +10.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PRIMAL (PRIMAL)

Kapitalisasi Pasar $ 56.57K$ 56.57K $ 56.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 98.08K$ 98.08K $ 98.08K Suplai Peredaran 2.88B 2.88B 2.88B Total Suplai 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PRIMAL saat ini adalah $ 56.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PRIMAL adalah 2.88B, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 98.08K.