Harga PrimoAI Hari Ini

Harga live PrimoAI ($PRIMO) hari ini adalah --, dengan perubahan 13.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $PRIMO ke USD saat ini adalah -- per $PRIMO.

PrimoAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 129,727, dengan suplai yang beredar 528.16M $PRIMO. Selama 24 jam terakhir, $PRIMO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00121427, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $PRIMO bergerak +3.31% dalam satu jam terakhir dan -17.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PrimoAI ($PRIMO)

Kapitalisasi Pasar $ 129.73K$ 129.73K $ 129.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 245.62K$ 245.62K $ 245.62K Suplai Peredaran 528.16M 528.16M 528.16M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar PrimoAI saat ini adalah $ 129.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $PRIMO adalah 528.16M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 245.62K.