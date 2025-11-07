Harga Professional Fighters League Fan Token Hari Ini

Harga live Professional Fighters League Fan Token (PFL) hari ini adalah $ 0.042599, dengan perubahan 4.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PFL ke USD saat ini adalah $ 0.042599 per PFL.

Professional Fighters League Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 95,843, dengan suplai yang beredar 2.25M PFL. Selama 24 jam terakhir, PFL diperdagangkan antara $ 0.04045735 (low) dan $ 0.04260599 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.95, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.03660806.

Dalam kinerja jangka pendek, PFL bergerak +2.42% dalam satu jam terakhir dan -32.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Professional Fighters League Fan Token (PFL)

Kapitalisasi Pasar $ 95.84K$ 95.84K $ 95.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 213.00K$ 213.00K $ 213.00K Suplai Peredaran 2.25M 2.25M 2.25M Total Suplai 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Professional Fighters League Fan Token saat ini adalah $ 95.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PFL adalah 2.25M, dan total suplainya sebesar 5000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 213.00K.