Harga Prophex Hari Ini

Harga live Prophex (PPX) hari ini adalah $ 0.00063142, dengan perubahan 2.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PPX ke USD saat ini adalah $ 0.00063142 per PPX.

Prophex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 63,081, dengan suplai yang beredar 100.00M PPX. Selama 24 jam terakhir, PPX diperdagangkan antara $ 0.0006301 (low) dan $ 0.00066155 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.120451, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00061122.

Dalam kinerja jangka pendek, PPX bergerak -0.11% dalam satu jam terakhir dan -17.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Prophex (PPX)

Kapitalisasi Pasar $ 63.08K$ 63.08K $ 63.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 63.08K$ 63.08K $ 63.08K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 99,998,707.754987 99,998,707.754987 99,998,707.754987

Kapitalisasi Pasar Prophex saat ini adalah $ 63.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PPX adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 99998707.754987. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 63.08K.