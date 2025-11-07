Apa yang dimaksud dengan Puff The Dragon (PUFF)

## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Puff The Dragon (PUFF) Situs Web Resmi

Prediksi Harga Puff The Dragon (USD)

Berapa nilai Puff The Dragon (PUFF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Puff The Dragon (PUFF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Puff The Dragon.

Cek prediksi harga Puff The Dragon sekarang!

PUFF ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Puff The Dragon (PUFF)

Memahami tokenomi Puff The Dragon (PUFF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUFF sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Puff The Dragon (PUFF) Berapa nilai Puff The Dragon (PUFF) hari ini? Harga live PUFF dalam USD adalah 0.084303 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PUFF ke USD saat ini? $ 0.084303 . Cobalah Harga PUFF ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Puff The Dragon? Kapitalisasi pasar PUFF adalah $ 74.84M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PUFF? Suplai beredar PUFF adalah 888.89M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PUFF? PUFF mencapai harga ATH sebesar 0.330448 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PUFF? PUFF mencapai harga ATL 0.03916614 USD . Berapa volume perdagangan PUFF? Volume perdagangan 24 jam live PUFF adalah -- USD . Akankah harga PUFF naik lebih tinggi tahun ini? PUFF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUFF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Puff The Dragon (PUFF)