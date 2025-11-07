BursaDEX+
Harga live Puff The Dragon hari ini adalah 0.084303 USD. Lacak informasi harga aktual PUFF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PUFF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PUFF

Info Harga PUFF

Penjelasan PUFF

Situs Web Resmi PUFF

Tokenomi PUFF

Prakiraan Harga PUFF

Harga Puff The Dragon (PUFF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PUFF ke USD:

$0.084303
$0.084303
+0.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Puff The Dragon (PUFF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:36:47 (UTC+8)

Informasi Harga Puff The Dragon (PUFF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.08339
$ 0.08339
Low 24 Jam
$ 0.084358
$ 0.084358
High 24 Jam

$ 0.08339
$ 0.08339

$ 0.084358
$ 0.084358

$ 0.330448
$ 0.330448

$ 0.03916614
$ 0.03916614

+0.36%

+0.31%

-1.60%

-1.60%

Harga aktual Puff The Dragon (PUFF) adalah $0.084303. Selama 24 jam terakhir, PUFF diperdagangkan antara low $ 0.08339 dan high $ 0.084358, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPUFF adalah $ 0.330448, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03916614.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PUFF telah berubah sebesar +0.36% selama 1 jam terakhir, +0.31% selama 24 jam, dan -1.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Puff The Dragon (PUFF)

$ 74.84M
$ 74.84M

--
--

$ 74.84M
$ 74.84M

888.89M
888.89M

888,888,888.0
888,888,888.0

Kapitalisasi Pasar Puff The Dragon saat ini adalah $ 74.84M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUFF adalah 888.89M, dan total suplainya sebesar 888888888.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 74.84M.

Riwayat Harga Puff The Dragon (PUFF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Puff The Dragon ke USD adalah $ +0.00025698.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Puff The Dragon ke USD adalah $ -0.0030635457.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Puff The Dragon ke USD adalah $ +0.0031211331.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Puff The Dragon ke USD adalah $ +0.00193656801763514.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00025698+0.31%
30 Days$ -0.0030635457-3.63%
60 Hari$ +0.0031211331+3.70%
90 Hari$ +0.00193656801763514+2.35%

Apa yang dimaksud dengan Puff The Dragon (PUFF)

What Is PUFF?

Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community.

Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it.

Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz

How Many PUFF Coins Are There in Circulation?

Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis.

There is no additional supply.

48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6.

Who Are the Founders of PUFF?

Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities.

Where Can I Buy PUFF?

The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Puff The Dragon (PUFF)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Puff The Dragon (USD)

Berapa nilai Puff The Dragon (PUFF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Puff The Dragon (PUFF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Puff The Dragon.

Cek prediksi harga Puff The Dragon sekarang!

PUFF ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Puff The Dragon (PUFF)

Memahami tokenomi Puff The Dragon (PUFF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PUFF sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Puff The Dragon (PUFF)

Berapa nilai Puff The Dragon (PUFF) hari ini?
Harga live PUFF dalam USD adalah 0.084303 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PUFF ke USD saat ini?
Harga PUFF ke USD saat ini adalah $ 0.084303. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Puff The Dragon?
Kapitalisasi pasar PUFF adalah $ 74.84M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PUFF?
Suplai beredar PUFF adalah 888.89M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PUFF?
PUFF mencapai harga ATH sebesar 0.330448 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PUFF?
PUFF mencapai harga ATL 0.03916614 USD.
Berapa volume perdagangan PUFF?
Volume perdagangan 24 jam live PUFF adalah -- USD.
Akankah harga PUFF naik lebih tinggi tahun ini?
PUFF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PUFF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:36:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Puff The Dragon (PUFF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,711.93

$3,338.84

$1.1245

$156.51

$1.0005

$101,711.93

$3,338.84

$156.51

$2.2185

$963.74

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.005900

$4.217

$0.008131

$0.00002421

$12.6134

