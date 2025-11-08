Harga Pumpcat Hari Ini

Harga live Pumpcat (PUMPCAT) hari ini adalah $ 0.00001903, dengan perubahan 3.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUMPCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00001903 per PUMPCAT.

Pumpcat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,881.25, dengan suplai yang beredar 992.42M PUMPCAT. Selama 24 jam terakhir, PUMPCAT diperdagangkan antara $ 0.00001758 (low) dan $ 0.00001899 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00168527, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001326.

Dalam kinerja jangka pendek, PUMPCAT bergerak +0.51% dalam satu jam terakhir dan -16.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pumpcat (PUMPCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 18.88K$ 18.88K $ 18.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.88K$ 18.88K $ 18.88K Suplai Peredaran 992.42M 992.42M 992.42M Total Suplai 992,418,257.708963 992,418,257.708963 992,418,257.708963

