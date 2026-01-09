Berapa harga real-time PumpMindVirus hari ini?

Harga live PumpMindVirus berada pada Rp0.72225389848200000, bergerak 3.80% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk PMV?

PMV telah diperdagangkan antara Rp0.6793727007840000 dan Rp0.7298211686640000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan PumpMindVirus hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana PMV saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa PMV menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk PumpMindVirus?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp722001656.142600000, PumpMindVirus berada di peringkat #8598, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami PMV baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan PumpMindVirus dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp1.66698554031480000, sementara ATL-nya adalah Rp0.6793727007840000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar PMV?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999703909.38138 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.