Harga PUPPERS Hari Ini

Harga live PUPPERS (PUPPERS) hari ini adalah $ 0.00006331, dengan perubahan 1.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUPPERS ke USD saat ini adalah $ 0.00006331 per PUPPERS.

PUPPERS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,953, dengan suplai yang beredar 994.34M PUPPERS. Selama 24 jam terakhir, PUPPERS diperdagangkan antara $ 0.00006027 (low) dan $ 0.00006787 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0001611, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004284.

Dalam kinerja jangka pendek, PUPPERS bergerak +1.31% dalam satu jam terakhir dan -4.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PUPPERS (PUPPERS)

Kapitalisasi Pasar $ 62.95K$ 62.95K $ 62.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 63.31K$ 63.31K $ 63.31K Suplai Peredaran 994.34M 994.34M 994.34M Total Suplai 999,995,203.0 999,995,203.0 999,995,203.0

Kapitalisasi Pasar PUPPERS saat ini adalah $ 62.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUPPERS adalah 994.34M, dan total suplainya sebesar 999995203.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 63.31K.