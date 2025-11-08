Harga Pure Unadulterated Bliss Hari Ini

Harga live Pure Unadulterated Bliss (PUB) hari ini adalah $ 0.00001849, dengan perubahan 0.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUB ke USD saat ini adalah $ 0.00001849 per PUB.

Pure Unadulterated Bliss saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,483.93, dengan suplai yang beredar 999.74M PUB. Selama 24 jam terakhir, PUB diperdagangkan antara $ 0.00001727 (low) dan $ 0.00001846 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00073571, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000687.

Dalam kinerja jangka pendek, PUB bergerak +0.13% dalam satu jam terakhir dan -16.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pure Unadulterated Bliss (PUB)

Kapitalisasi Pasar Pure Unadulterated Bliss saat ini adalah $ 18.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PUB adalah 999.74M, dan total suplainya sebesar 999736400.787137. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.48K.