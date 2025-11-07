BursaDEX+
Harga live PureFi hari ini adalah 0.00518856 USD. Lacak informasi harga aktual UFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga PureFi (UFI)

$0.00520024
+4.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live PureFi (UFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:08:56 (UTC+8)

Informasi Harga PureFi (UFI) (USD)

$ 0.004864
Low 24 Jam
High 24 Jam

Harga aktual PureFi (UFI) adalah $0.00518856. Selama 24 jam terakhir, UFI diperdagangkan antara low $ 0.004864 dan high $ 0.00598889, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUFI adalah $ 0.575568, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00300272.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UFI telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, +4.32% selama 24 jam, dan -24.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PureFi (UFI)

$ 485.41K
--
$ 519.34K
93.47M
100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar PureFi saat ini adalah $ 485.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UFI adalah 93.47M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 519.34K.

Riwayat Harga PureFi (UFI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga PureFi ke USD adalah $ +0.00021503.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga PureFi ke USD adalah $ -0.0030299493.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga PureFi ke USD adalah $ -0.0027623701.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga PureFi ke USD adalah $ -0.003910393784966227.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00021503+4.32%
30 Days$ -0.0030299493-58.39%
60 Hari$ -0.0027623701-53.23%
90 Hari$ -0.003910393784966227-42.97%

Apa yang dimaksud dengan PureFi (UFI)

PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi

PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya PureFi (UFI)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga PureFi (USD)

Berapa nilai PureFi (UFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PureFi (UFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PureFi.

Cek prediksi harga PureFi sekarang!

UFI ke Mata Uang Lokal

Tokenomi PureFi (UFI)

Memahami tokenomi PureFi (UFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UFI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang PureFi (UFI)

Berapa nilai PureFi (UFI) hari ini?
Harga live UFI dalam USD adalah 0.00518856 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UFI ke USD saat ini?
Harga UFI ke USD saat ini adalah $ 0.00518856. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PureFi?
Kapitalisasi pasar UFI adalah $ 485.41K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UFI?
Suplai beredar UFI adalah 93.47M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UFI?
UFI mencapai harga ATH sebesar 0.575568 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UFI?
UFI mencapai harga ATL 0.00300272 USD.
Berapa volume perdagangan UFI?
Volume perdagangan 24 jam live UFI adalah -- USD.
Akankah harga UFI naik lebih tinggi tahun ini?
UFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:08:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PureFi (UFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

