Harga PYRATE Hari Ini

Harga live PYRATE (PYRATE) hari ini adalah $ 0.00002501, dengan perubahan 10.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PYRATE ke USD saat ini adalah $ 0.00002501 per PYRATE.

PYRATE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,588, dengan suplai yang beredar 983.11M PYRATE. Selama 24 jam terakhir, PYRATE diperdagangkan antara $ 0.0000222 (low) dan $ 0.00002496 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00300267, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001997.

Dalam kinerja jangka pendek, PYRATE bergerak +0.51% dalam satu jam terakhir dan -17.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar PYRATE (PYRATE)

Kapitalisasi Pasar $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K Suplai Peredaran 983.11M 983.11M 983.11M Total Suplai 983,108,504.988445 983,108,504.988445 983,108,504.988445

Kapitalisasi Pasar PYRATE saat ini adalah $ 24.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PYRATE adalah 983.11M, dan total suplainya sebesar 983108504.988445. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.59K.