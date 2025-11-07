Harga Quad Terminal Hari Ini

Harga live Quad Terminal (QUAD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.67% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QUAD ke USD saat ini adalah -- per QUAD.

Quad Terminal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 150,921, dengan suplai yang beredar 250.07M QUAD. Selama 24 jam terakhir, QUAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.085643, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, QUAD bergerak +1.43% dalam satu jam terakhir dan +1.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Quad Terminal (QUAD)

Kapitalisasi Pasar $ 150.92K$ 150.92K $ 150.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 240.04K$ 240.04K $ 240.04K Suplai Peredaran 250.07M 250.07M 250.07M Total Suplai 397,739,862.0 397,739,862.0 397,739,862.0

Kapitalisasi Pasar Quad Terminal saat ini adalah $ 150.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUAD adalah 250.07M, dan total suplainya sebesar 397739862.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 240.04K.