BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live QUAIN hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual QUAIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QUAIN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live QUAIN hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual QUAIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QUAIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang QUAIN

Info Harga QUAIN

Penjelasan QUAIN

Whitepaper QUAIN

Situs Web Resmi QUAIN

Tokenomi QUAIN

Prakiraan Harga QUAIN

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo QUAIN

Harga QUAIN (QUAIN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 QUAIN ke USD:

$0.00020649
$0.00020649$0.00020649
-6.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live QUAIN (QUAIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:19:33 (UTC+8)

Informasi Harga QUAIN (QUAIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01004267
$ 0.01004267$ 0.01004267

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

-6.23%

-29.92%

-29.92%

Harga aktual QUAIN (QUAIN) adalah --. Selama 24 jam terakhir, QUAIN diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQUAIN adalah $ 0.01004267, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QUAIN telah berubah sebesar -0.44% selama 1 jam terakhir, -6.23% selama 24 jam, dan -29.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar QUAIN (QUAIN)

$ 206.08K
$ 206.08K$ 206.08K

--
----

$ 206.08K
$ 206.08K$ 206.08K

999.72M
999.72M 999.72M

999,715,645.463636
999,715,645.463636 999,715,645.463636

Kapitalisasi Pasar QUAIN saat ini adalah $ 206.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUAIN adalah 999.72M, dan total suplainya sebesar 999715645.463636. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 206.08K.

Riwayat Harga QUAIN (QUAIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga QUAIN ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga QUAIN ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga QUAIN ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga QUAIN ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-6.23%
30 Days$ 0-10.28%
60 Hari$ 0+86.63%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan QUAIN (QUAIN)

What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future.

By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.)

Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya QUAIN (QUAIN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga QUAIN (USD)

Berapa nilai QUAIN (QUAIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda QUAIN (QUAIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk QUAIN.

Cek prediksi harga QUAIN sekarang!

QUAIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi QUAIN (QUAIN)

Memahami tokenomi QUAIN (QUAIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QUAIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang QUAIN (QUAIN)

Berapa nilai QUAIN (QUAIN) hari ini?
Harga live QUAIN dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QUAIN ke USD saat ini?
Harga QUAIN ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar QUAIN?
Kapitalisasi pasar QUAIN adalah $ 206.08K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QUAIN?
Suplai beredar QUAIN adalah 999.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QUAIN?
QUAIN mencapai harga ATH sebesar 0.01004267 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QUAIN?
QUAIN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan QUAIN?
Volume perdagangan 24 jam live QUAIN adalah -- USD.
Akankah harga QUAIN naik lebih tinggi tahun ini?
QUAIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QUAIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:19:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting QUAIN (QUAIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,194.78
$100,194.78$100,194.78

-1.77%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,233.77
$3,233.77$3,233.77

-2.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0943
$1.0943$1.0943

+27.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.49
$152.49$152.49

-2.19%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0006
$1.0006$1.0006

+0.02%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,194.78
$100,194.78$100,194.78

-1.77%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,233.77
$3,233.77$3,233.77

-2.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.49
$152.49$152.49

-2.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1797
$2.1797$2.1797

-2.45%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16210
$0.16210$0.16210

+1.84%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016300
$0.00016300$0.00016300

+3,160.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004215
$0.00004215$0.00004215

+291.36%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$22.0000
$22.0000$22.0000

+260.06%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007768
$0.007768$0.007768

+264.01%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009476
$0.009476$0.009476

+136.90%