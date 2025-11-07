BursaDEX+
Harga live Quan2um hari ini adalah 0.00230677 USD. Lacak informasi harga aktual $QNTM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga $QNTM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang $QNTM

Info Harga $QNTM

Penjelasan $QNTM

Situs Web Resmi $QNTM

Tokenomi $QNTM

Prakiraan Harga $QNTM

Logo Quan2um

Harga Quan2um ($QNTM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 $QNTM ke USD:

$0.00230677
-3.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Quan2um ($QNTM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:58:43 (UTC+8)

Informasi Harga Quan2um ($QNTM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00230143
Low 24 Jam
$ 0.00241305
High 24 Jam

$ 0.00230143
$ 0.00241305
$ 0.00700238
$ 0.00156465
-0.81%

-3.28%

-19.23%

-19.23%

Harga aktual Quan2um ($QNTM) adalah $0.00230677. Selama 24 jam terakhir, $QNTM diperdagangkan antara low $ 0.00230143 dan high $ 0.00241305, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$QNTM adalah $ 0.00700238, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00156465.

Dalam hal kinerja jangka pendek, $QNTM telah berubah sebesar -0.81% selama 1 jam terakhir, -3.28% selama 24 jam, dan -19.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Quan2um ($QNTM)

$ 1.15M
--
$ 2.30M
500.00M
999,991,911.269279
Kapitalisasi Pasar Quan2um saat ini adalah $ 1.15M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $QNTM adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 999991911.269279. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.30M.

Riwayat Harga Quan2um ($QNTM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Quan2um ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Quan2um ke USD adalah $ -0.0009610049.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Quan2um ke USD adalah $ +0.0002963392.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Quan2um ke USD adalah $ +0.0001520148153459467.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.28%
30 Days$ -0.0009610049-41.66%
60 Hari$ +0.0002963392+12.85%
90 Hari$ +0.0001520148153459467+7.05%

Apa yang dimaksud dengan Quan2um ($QNTM)

$QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Quan2um ($QNTM)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Quan2um (USD)

Berapa nilai Quan2um ($QNTM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Quan2um ($QNTM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Quan2um.

Cek prediksi harga Quan2um sekarang!

$QNTM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Quan2um ($QNTM)

Memahami tokenomi Quan2um ($QNTM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token $QNTM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Quan2um ($QNTM)

Berapa nilai Quan2um ($QNTM) hari ini?
Harga live $QNTM dalam USD adalah 0.00230677 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga $QNTM ke USD saat ini?
Harga $QNTM ke USD saat ini adalah $ 0.00230677. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Quan2um?
Kapitalisasi pasar $QNTM adalah $ 1.15M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar $QNTM?
Suplai beredar $QNTM adalah 500.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) $QNTM?
$QNTM mencapai harga ATH sebesar 0.00700238 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) $QNTM?
$QNTM mencapai harga ATL 0.00156465 USD.
Berapa volume perdagangan $QNTM?
Volume perdagangan 24 jam live $QNTM adalah -- USD.
Akankah harga $QNTM naik lebih tinggi tahun ini?
$QNTM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga $QNTM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:58:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Quan2um ($QNTM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,762.10
$3,279.30
$1.1009
$154.21
$1.0003
$100,762.10
$3,279.30
$154.21
$2.1852
$949.99
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00010329
$4.377
$0.007850
$0.00003497
$16.4250
$0.1041
