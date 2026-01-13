Berapa nilai Quant Trader Agent saat ini?

Quant Trader Agent saat ini diperdagangkan seharga Rp0.19613657767800000, dengan pergerakan harga sebesar -38.44% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan QUANTAGENT hari ini, naik atau turun?

QUANTAGENT telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents.

Seberapa populer Quant Trader Agent hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual QUANTAGENT.

Apa yang membuat Quant Trader Agent berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents dan dibangun di atas jaringan --, QUANTAGENT menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah QUANTAGENT yang beredar di pasar?

Terdapat 999909000.798869 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Quant Trader Agent sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp3.21889780359350000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.10649339956400000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.