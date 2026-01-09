Harga Quantum Innovate Hari Ini

Harga live Quantum Innovate (SN63) hari ini adalah $ 2.49, dengan perubahan 2.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN63 ke USD saat ini adalah $ 2.49 per SN63.

Quantum Innovate saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,074,919, dengan suplai yang beredar 3.63M SN63. Selama 24 jam terakhir, SN63 diperdagangkan antara $ 2.42 (low) dan $ 2.74 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 16.06, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.757059.

Dalam kinerja jangka pendek, SN63 bergerak +0.15% dalam satu jam terakhir dan +30.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Quantum Innovate (SN63)

Kapitalisasi Pasar $ 9.07M Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.07M Suplai Peredaran 3.63M Total Suplai 3,634,950.314915696

