Harga Quasar Hari Ini

Harga live Quasar (QUASAR) hari ini adalah $ 0.00002315, dengan perubahan 0.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QUASAR ke USD saat ini adalah $ 0.00002315 per QUASAR.

Quasar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,145, dengan suplai yang beredar 999.63M QUASAR. Selama 24 jam terakhir, QUASAR diperdagangkan antara $ 0.00002258 (low) dan $ 0.00002333 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03369547, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002188.

Dalam kinerja jangka pendek, QUASAR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -26.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Quasar (QUASAR)

Kapitalisasi Pasar $ 23.15K$ 23.15K $ 23.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.15K$ 23.15K $ 23.15K Suplai Peredaran 999.63M 999.63M 999.63M Total Suplai 999,634,107.40485 999,634,107.40485 999,634,107.40485

Kapitalisasi Pasar Quasar saat ini adalah $ 23.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUASAR adalah 999.63M, dan total suplainya sebesar 999634107.40485. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.15K.