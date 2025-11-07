BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live QUEEN POOIE hari ini adalah 0.00020803 USD. Lacak informasi harga aktual QUEEN2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QUEEN2 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live QUEEN POOIE hari ini adalah 0.00020803 USD. Lacak informasi harga aktual QUEEN2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga QUEEN2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang QUEEN2

Info Harga QUEEN2

Penjelasan QUEEN2

Whitepaper QUEEN2

Situs Web Resmi QUEEN2

Tokenomi QUEEN2

Prakiraan Harga QUEEN2

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo QUEEN POOIE

Harga QUEEN POOIE (QUEEN2)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 QUEEN2 ke USD:

$0.00020803
$0.00020803$0.00020803
+9.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live QUEEN POOIE (QUEEN2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:09:29 (UTC+8)

Informasi Harga QUEEN POOIE (QUEEN2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00018236
$ 0.00018236$ 0.00018236
Low 24 Jam
$ 0.00021128
$ 0.00021128$ 0.00021128
High 24 Jam

$ 0.00018236
$ 0.00018236$ 0.00018236

$ 0.00021128
$ 0.00021128$ 0.00021128

$ 0.00369396
$ 0.00369396$ 0.00369396

$ 0.00017501
$ 0.00017501$ 0.00017501

-0.58%

+9.90%

-6.74%

-6.74%

Harga aktual QUEEN POOIE (QUEEN2) adalah $0.00020803. Selama 24 jam terakhir, QUEEN2 diperdagangkan antara low $ 0.00018236 dan high $ 0.00021128, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highQUEEN2 adalah $ 0.00369396, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00017501.

Dalam hal kinerja jangka pendek, QUEEN2 telah berubah sebesar -0.58% selama 1 jam terakhir, +9.90% selama 24 jam, dan -6.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar QUEEN POOIE (QUEEN2)

$ 439.86K
$ 439.86K$ 439.86K

--
----

$ 439.86K
$ 439.86K$ 439.86K

2.22B
2.22B 2.22B

2,222,222,222.0
2,222,222,222.0 2,222,222,222.0

Kapitalisasi Pasar QUEEN POOIE saat ini adalah $ 439.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUEEN2 adalah 2.22B, dan total suplainya sebesar 2222222222.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 439.86K.

Riwayat Harga QUEEN POOIE (QUEEN2) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga QUEEN POOIE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga QUEEN POOIE ke USD adalah $ -0.0000578782.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga QUEEN POOIE ke USD adalah $ -0.0001023847.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga QUEEN POOIE ke USD adalah $ -0.0003560459544888901.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+9.90%
30 Days$ -0.0000578782-27.82%
60 Hari$ -0.0001023847-49.21%
90 Hari$ -0.0003560459544888901-63.12%

Apa yang dimaksud dengan QUEEN POOIE (QUEEN2)

Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya QUEEN POOIE (QUEEN2)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga QUEEN POOIE (USD)

Berapa nilai QUEEN POOIE (QUEEN2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda QUEEN POOIE (QUEEN2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk QUEEN POOIE.

Cek prediksi harga QUEEN POOIE sekarang!

QUEEN2 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi QUEEN POOIE (QUEEN2)

Memahami tokenomi QUEEN POOIE (QUEEN2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token QUEEN2 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang QUEEN POOIE (QUEEN2)

Berapa nilai QUEEN POOIE (QUEEN2) hari ini?
Harga live QUEEN2 dalam USD adalah 0.00020803 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga QUEEN2 ke USD saat ini?
Harga QUEEN2 ke USD saat ini adalah $ 0.00020803. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar QUEEN POOIE?
Kapitalisasi pasar QUEEN2 adalah $ 439.86K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar QUEEN2?
Suplai beredar QUEEN2 adalah 2.22B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) QUEEN2?
QUEEN2 mencapai harga ATH sebesar 0.00369396 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) QUEEN2?
QUEEN2 mencapai harga ATL 0.00017501 USD.
Berapa volume perdagangan QUEEN2?
Volume perdagangan 24 jam live QUEEN2 adalah -- USD.
Akankah harga QUEEN2 naik lebih tinggi tahun ini?
QUEEN2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga QUEEN2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:09:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting QUEEN POOIE (QUEEN2)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,471.21
$100,471.21$100,471.21

-1.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,260.13
$3,260.13$3,260.13

-1.20%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0478
$1.0478$1.0478

+22.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.47
$153.47$153.47

-1.57%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,471.21
$100,471.21$100,471.21

-1.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,260.13
$3,260.13$3,260.13

-1.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.47
$153.47$153.47

-1.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1870
$2.1870$2.1870

-2.12%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$941.16
$941.16$941.16

+0.80%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$23.8075
$23.8075$23.8075

+289.64%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007983
$0.007983$0.007983

+274.08%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003954
$0.00003954$0.00003954

+267.13%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008804
$0.008804$0.008804

+120.10%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002976
$0.0000002976$0.0000002976

+98.40%