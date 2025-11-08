Harga Quilson Hari Ini

Harga live Quilson (QUIL) hari ini adalah $ 0.00001754, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QUIL ke USD saat ini adalah $ 0.00001754 per QUIL.

Quilson saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,058.01, dengan suplai yang beredar 972.50M QUIL. Selama 24 jam terakhir, QUIL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00272536, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001135.

Dalam kinerja jangka pendek, QUIL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Quilson (QUIL)

Kapitalisasi Pasar $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K Suplai Peredaran 972.50M 972.50M 972.50M Total Suplai 972,498,673.19 972,498,673.19 972,498,673.19

Kapitalisasi Pasar Quilson saat ini adalah $ 17.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUIL adalah 972.50M, dan total suplainya sebesar 972498673.19. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.06K.