Harga live Ramen (RAMEN) hari ini adalah $ 0.00427535, dengan perubahan 14.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RAMEN ke USD saat ini adalah $ 0.00427535 per RAMEN.

Ramen saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 81,741, dengan suplai yang beredar 19.18M RAMEN. Selama 24 jam terakhir, RAMEN diperdagangkan antara $ 0.00372623 (low) dan $ 0.00427705 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.471503, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00372623.

Dalam kinerja jangka pendek, RAMEN bergerak +2.47% dalam satu jam terakhir dan -13.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ramen (RAMEN)

Kapitalisasi Pasar $ 81.74K$ 81.74K $ 81.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 392.47K$ 392.47K $ 392.47K Suplai Peredaran 19.18M 19.18M 19.18M Total Suplai 92,093,466.06252475 92,093,466.06252475 92,093,466.06252475

Kapitalisasi Pasar Ramen saat ini adalah $ 81.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RAMEN adalah 19.18M, dan total suplainya sebesar 92093466.06252475. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 392.47K.