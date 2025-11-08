Harga Reboot Hari Ini

Harga live Reboot (GG) hari ini adalah $ 0.00037322, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GG ke USD saat ini adalah $ 0.00037322 per GG.

Reboot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,413, dengan suplai yang beredar 164.55M GG. Selama 24 jam terakhir, GG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.720782, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00034745.

Dalam kinerja jangka pendek, GG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Reboot (GG)

Kapitalisasi Pasar $ 61.41K$ 61.41K $ 61.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 373.22K$ 373.22K $ 373.22K Suplai Peredaran 164.55M 164.55M 164.55M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Reboot saat ini adalah $ 61.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GG adalah 164.55M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 373.22K.