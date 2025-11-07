Harga Reddex Hari Ini

Harga live Reddex (LQDX) hari ini adalah $ 0.00151241, dengan perubahan 46.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LQDX ke USD saat ini adalah $ 0.00151241 per LQDX.

Reddex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 182,988, dengan suplai yang beredar 120.99M LQDX. Selama 24 jam terakhir, LQDX diperdagangkan antara $ 0.00044971 (low) dan $ 0.00155707 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.184119, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00031833.

Dalam kinerja jangka pendek, LQDX bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +162.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Reddex (LQDX)

Kapitalisasi Pasar $ 182.99K$ 182.99K $ 182.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 604.96K$ 604.96K $ 604.96K Suplai Peredaran 120.99M 120.99M 120.99M Total Suplai 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Reddex saat ini adalah $ 182.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LQDX adalah 120.99M, dan total suplainya sebesar 400000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 604.96K.