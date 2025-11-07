Harga REGENT Hari Ini

Harga live REGENT (REGENT) hari ini adalah $ 0.00014153, dengan perubahan 0.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REGENT ke USD saat ini adalah $ 0.00014153 per REGENT.

REGENT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 139,587, dengan suplai yang beredar 979.86M REGENT. Selama 24 jam terakhir, REGENT diperdagangkan antara $ 0.00013757 (low) dan $ 0.00014492 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04715253, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011396.

Dalam kinerja jangka pendek, REGENT bergerak +1.81% dalam satu jam terakhir dan -27.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar REGENT (REGENT)

Kapitalisasi Pasar $ 139.59K$ 139.59K $ 139.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 139.59K$ 139.59K $ 139.59K Suplai Peredaran 979.86M 979.86M 979.86M Total Suplai 979,863,691.829195 979,863,691.829195 979,863,691.829195

Kapitalisasi Pasar REGENT saat ini adalah $ 139.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REGENT adalah 979.86M, dan total suplainya sebesar 979863691.829195. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 139.59K.