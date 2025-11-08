Harga Remint Hari Ini

Harga live Remint (RMT) hari ini adalah $ 0.0000281, dengan perubahan 0.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RMT ke USD saat ini adalah $ 0.0000281 per RMT.

Remint saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,087, dengan suplai yang beredar 999.72M RMT. Selama 24 jam terakhir, RMT diperdagangkan antara $ 0.00002619 (low) dan $ 0.00002854 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00205373, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002619.

Dalam kinerja jangka pendek, RMT bergerak +0.42% dalam satu jam terakhir dan -14.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Remint (RMT)

Kapitalisasi Pasar $ 28.09K$ 28.09K $ 28.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.09K$ 28.09K $ 28.09K Suplai Peredaran 999.72M 999.72M 999.72M Total Suplai 999,717,040.391909 999,717,040.391909 999,717,040.391909

Kapitalisasi Pasar Remint saat ini adalah $ 28.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RMT adalah 999.72M, dan total suplainya sebesar 999717040.391909. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.09K.