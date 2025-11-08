Harga ReplyGuys Hari Ini

Harga live ReplyGuys (REPLY) hari ini adalah $ 0.00002348, dengan perubahan 2.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REPLY ke USD saat ini adalah $ 0.00002348 per REPLY.

ReplyGuys saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,770, dengan suplai yang beredar 969.90M REPLY. Selama 24 jam terakhir, REPLY diperdagangkan antara $ 0.00002348 (low) dan $ 0.00002446 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00113229, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002348.

Dalam kinerja jangka pendek, REPLY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ReplyGuys (REPLY)

Kapitalisasi Pasar $ 22.77K$ 22.77K $ 22.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.77K$ 22.77K $ 22.77K Suplai Peredaran 969.90M 969.90M 969.90M Total Suplai 969,904,290.3207049 969,904,290.3207049 969,904,290.3207049

Kapitalisasi Pasar ReplyGuys saat ini adalah $ 22.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REPLY adalah 969.90M, dan total suplainya sebesar 969904290.3207049. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.77K.