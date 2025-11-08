Harga RETARD AI Hari Ini

Harga live RETARD AI (RETARD) hari ini adalah $ 0.00001492, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RETARD ke USD saat ini adalah $ 0.00001492 per RETARD.

RETARD AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,772.37, dengan suplai yang beredar 989.91M RETARD. Selama 24 jam terakhir, RETARD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00182617, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001129.

Dalam kinerja jangka pendek, RETARD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RETARD AI (RETARD)

Kapitalisasi Pasar $ 14.77K$ 14.77K $ 14.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.77K$ 14.77K $ 14.77K Suplai Peredaran 989.91M 989.91M 989.91M Total Suplai 989,910,509.848755 989,910,509.848755 989,910,509.848755

