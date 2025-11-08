Harga Retardmaxxing Hari Ini

Harga live Retardmaxxing (RETARDMAXX) hari ini adalah $ 0.00007229, dengan perubahan 1.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RETARDMAXX ke USD saat ini adalah $ 0.00007229 per RETARDMAXX.

Retardmaxxing saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,266, dengan suplai yang beredar 999.71M RETARDMAXX. Selama 24 jam terakhir, RETARDMAXX diperdagangkan antara $ 0.00006968 (low) dan $ 0.00007278 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00188142, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003093.

Dalam kinerja jangka pendek, RETARDMAXX bergerak +3.03% dalam satu jam terakhir dan -21.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Retardmaxxing (RETARDMAXX)

Kapitalisasi Pasar $ 72.27K$ 72.27K $ 72.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 72.27K$ 72.27K $ 72.27K Suplai Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Total Suplai 999,705,516.550132 999,705,516.550132 999,705,516.550132

Kapitalisasi Pasar Retardmaxxing saat ini adalah $ 72.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RETARDMAXX adalah 999.71M, dan total suplainya sebesar 999705516.550132. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.27K.