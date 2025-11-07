BursaDEX+
Harga live Revshare hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual REVS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga REVS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang REVS

Info Harga REVS

Penjelasan REVS

Situs Web Resmi REVS

Tokenomi REVS

Prakiraan Harga REVS

Logo Revshare

Harga Revshare (REVS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 REVS ke USD:

$0.00033849
$0.00033849$0.00033849
-8.50%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Revshare (REVS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:21:36 (UTC+8)

Informasi Harga Revshare (REVS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00217205
$ 0.00217205$ 0.00217205

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-8.58%

-21.63%

-21.63%

Harga aktual Revshare (REVS) adalah --. Selama 24 jam terakhir, REVS diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highREVS adalah $ 0.00217205, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, REVS telah berubah sebesar -0.07% selama 1 jam terakhir, -8.58% selama 24 jam, dan -21.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Revshare (REVS)

$ 258.26K
$ 258.26K$ 258.26K

--
----

$ 258.26K
$ 258.26K$ 258.26K

767.10M
767.10M 767.10M

767,104,456.7045939
767,104,456.7045939 767,104,456.7045939

Kapitalisasi Pasar Revshare saat ini adalah $ 258.26K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REVS adalah 767.10M, dan total suplainya sebesar 767104456.7045939. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 258.26K.

Riwayat Harga Revshare (REVS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Revshare ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Revshare ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Revshare ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Revshare ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-8.58%
30 Days$ 0-11.44%
60 Hari$ 0-70.05%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Revshare (REVS)

RevShare is an innovative Solana Launchpad designed to empower developers, entrepreneurs, and crypto enthusiasts to effortlessly launch taxable tokens. The platform provides a comprehensive, user-friendly environment where creating and managing tokens becomes streamlined and efficient. With RevShare, users benefit from:

Intuitive Token Creation: A guided process that simplifies the development and deployment of taxable tokens, ensuring that even complex tokenomics are easy to configure.

Built-In Tax Functionality: Integrated mechanisms to automatically handle token taxation, aligning with regulatory requirements while optimizing revenue distribution.

High-Performance Infrastructure: Leveraging the speed, scalability, and low transaction fees of the Solana blockchain to support projects of any scale.

Robust Analytics and Monitoring: Real-time insights and detailed analytics to track token performance, liquidity, and revenue sharing, enabling data-driven decision making.

Secure and Compliant Environment: A focus on security and regulatory compliance, ensuring that your token launches are both safe and legally sound.

By merging cutting-edge technology with an accessible interface, RevShare transforms the token launch process into a dynamic, revenue-generating opportunity. Whether you’re launching a new DeFi project, creating a community-driven token, or innovating within the broader crypto ecosystem, RevShare equips you with the tools and support to succeed on the Solana network.

Sumber Daya Revshare (REVS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Revshare (USD)

Berapa nilai Revshare (REVS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Revshare (REVS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Revshare.

Cek prediksi harga Revshare sekarang!

REVS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Revshare (REVS)

Memahami tokenomi Revshare (REVS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token REVS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Revshare (REVS)

Berapa nilai Revshare (REVS) hari ini?
Harga live REVS dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga REVS ke USD saat ini?
Harga REVS ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Revshare?
Kapitalisasi pasar REVS adalah $ 258.26K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar REVS?
Suplai beredar REVS adalah 767.10M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) REVS?
REVS mencapai harga ATH sebesar 0.00217205 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) REVS?
REVS mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan REVS?
Volume perdagangan 24 jam live REVS adalah -- USD.
Akankah harga REVS naik lebih tinggi tahun ini?
REVS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga REVS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:21:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Revshare (REVS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

