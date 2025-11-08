Harga Rewardable Hari Ini

Harga live Rewardable (REWARD) hari ini adalah $ 0.00009947, dengan perubahan 1.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REWARD ke USD saat ini adalah $ 0.00009947 per REWARD.

Rewardable saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,647, dengan suplai yang beredar 247.79M REWARD. Selama 24 jam terakhir, REWARD diperdagangkan antara $ 0.00009756 (low) dan $ 0.0000997 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.611392, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000083.

Dalam kinerja jangka pendek, REWARD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rewardable (REWARD)

Kapitalisasi Pasar $ 24.65K$ 24.65K $ 24.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 99.47K$ 99.47K $ 99.47K Suplai Peredaran 247.79M 247.79M 247.79M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Rewardable saat ini adalah $ 24.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REWARD adalah 247.79M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 99.47K.