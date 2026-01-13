Harga Rifts Finance Hari Ini

Harga live Rifts Finance (RIFTS) hari ini adalah $ 0.00178505, dengan perubahan 13.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RIFTS ke USD saat ini adalah $ 0.00178505 per RIFTS.

Rifts Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,772,620, dengan suplai yang beredar 993.02M RIFTS. Selama 24 jam terakhir, RIFTS diperdagangkan antara $ 0.00169344 (low) dan $ 0.00205384 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00491604, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00030279.

Dalam kinerja jangka pendek, RIFTS bergerak +0.55% dalam satu jam terakhir dan -13.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rifts Finance (RIFTS)

Kapitalisasi Pasar $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Suplai Peredaran 993.02M 993.02M 993.02M Total Suplai 993,017,039.642178 993,017,039.642178 993,017,039.642178

Kapitalisasi Pasar Rifts Finance saat ini adalah $ 1.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RIFTS adalah 993.02M, dan total suplainya sebesar 993017039.642178. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.77M.