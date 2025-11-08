Harga Rina By Arc Hari Ini

Harga live Rina By Arc (RINA) hari ini adalah $ 0.00001681, dengan perubahan 4.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RINA ke USD saat ini adalah $ 0.00001681 per RINA.

Rina By Arc saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,805.89, dengan suplai yang beredar 1.00B RINA. Selama 24 jam terakhir, RINA diperdagangkan antara $ 0.00001548 (low) dan $ 0.00001669 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00190153, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001548.

Dalam kinerja jangka pendek, RINA bergerak +0.73% dalam satu jam terakhir dan -26.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rina By Arc (RINA)

Kapitalisasi Pasar $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.81K$ 16.81K $ 16.81K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Rina By Arc saat ini adalah $ 16.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RINA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.81K.