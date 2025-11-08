Harga Ripplebids Hari Ini

Harga live Ripplebids (XRPB-SOL) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XRPB-SOL ke USD saat ini adalah -- per XRPB-SOL.

Ripplebids saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,690.31, dengan suplai yang beredar 999.80M XRPB-SOL. Selama 24 jam terakhir, XRPB-SOL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XRPB-SOL bergerak -0.27% dalam satu jam terakhir dan -8.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ripplebids (XRPB-SOL)

Kapitalisasi Pasar $ 5.69K$ 5.69K $ 5.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.69K$ 5.69K $ 5.69K Suplai Peredaran 999.80M 999.80M 999.80M Total Suplai 999,804,921.249606 999,804,921.249606 999,804,921.249606

Kapitalisasi Pasar Ripplebids saat ini adalah $ 5.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XRPB-SOL adalah 999.80M, dan total suplainya sebesar 999804921.249606. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.69K.