Harga live ROACORE hari ini adalah 0.00716206 USD. Lacak informasi harga aktual ROA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ROA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ROA

Info Harga ROA

Penjelasan ROA

Whitepaper ROA

Situs Web Resmi ROA

Tokenomi ROA

Prakiraan Harga ROA

Logo ROACORE

Harga ROACORE (ROA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ROA ke USD:

$0.00715882
$0.00715882
-2.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live ROACORE (ROA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:41:31 (UTC+8)

Informasi Harga ROACORE (ROA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00704693
$ 0.00704693
Low 24 Jam
$ 0.00735858
$ 0.00735858
High 24 Jam

$ 0.00704693
$ 0.00704693

$ 0.00735858
$ 0.00735858

$ 4.01
$ 4.01

$ 0.00685319
$ 0.00685319

-0.46%

-2.33%

-11.16%

-11.16%

Harga aktual ROACORE (ROA) adalah $0.00716206. Selama 24 jam terakhir, ROA diperdagangkan antara low $ 0.00704693 dan high $ 0.00735858, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highROA adalah $ 4.01, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00685319.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ROA telah berubah sebesar -0.46% selama 1 jam terakhir, -2.33% selama 24 jam, dan -11.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ROACORE (ROA)

$ 4.55M
$ 4.55M

--
--

$ 6.80M
$ 6.80M

636.00M
636.00M

949,999,869.89
949,999,869.89

Kapitalisasi Pasar ROACORE saat ini adalah $ 4.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROA adalah 636.00M, dan total suplainya sebesar 949999869.89. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.80M.

Riwayat Harga ROACORE (ROA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ROACORE ke USD adalah $ -0.000171409503258491.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ROACORE ke USD adalah $ -0.0024017194.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ROACORE ke USD adalah $ -0.0012252465.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ROACORE ke USD adalah $ -0.00329554304211096.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000171409503258491-2.33%
30 Days$ -0.0024017194-33.53%
60 Hari$ -0.0012252465-17.10%
90 Hari$ -0.00329554304211096-31.51%

Apa yang dimaksud dengan ROACORE (ROA)

The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ROACORE (ROA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga ROACORE (USD)

Berapa nilai ROACORE (ROA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ROACORE (ROA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ROACORE.

Cek prediksi harga ROACORE sekarang!

ROA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ROACORE (ROA)

Memahami tokenomi ROACORE (ROA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ROA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ROACORE (ROA)

Berapa nilai ROACORE (ROA) hari ini?
Harga live ROA dalam USD adalah 0.00716206 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ROA ke USD saat ini?
Harga ROA ke USD saat ini adalah $ 0.00716206. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ROACORE?
Kapitalisasi pasar ROA adalah $ 4.55M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ROA?
Suplai beredar ROA adalah 636.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ROA?
ROA mencapai harga ATH sebesar 4.01 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ROA?
ROA mencapai harga ATL 0.00685319 USD.
Berapa volume perdagangan ROA?
Volume perdagangan 24 jam live ROA adalah -- USD.
Akankah harga ROA naik lebih tinggi tahun ini?
ROA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ROA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:41:31 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

