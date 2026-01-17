Berapa harga perdagangan saat ini dari ROAI Scalper?

ROAI Scalper (ROAI) saat ini dihargai Rp132.89899155946868000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 20.51% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga ROAI Scalper hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Ethereum Ecosystem,Trading Bots. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap ROAI?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi ROAI Scalper dalam pasar kripto global?

Saat ini, ROAI Scalper menduduki peringkat pasar #4204 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp12625647594.228019000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang ROAI?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 95000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru ROAI Scalper?

Rentang harga antara Rp109.86003150448313000 dan Rp136.63579746457576000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi ROAI Scalper dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Ethereum Ecosystem,Trading Bots lainnya, ROAI terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.