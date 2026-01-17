BursaDEX+
Harga live ROAI Scalper hari ini adalah 0.00786268 USD. Kapitalisasi pasar ROAI adalah 746,969 USD. Lacak informasi harga aktual ROAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Live 1 ROAI ke USD:

$0.00786268
+20.50%1D
+20.50%1D
Grafik Harga Live ROAI Scalper (ROAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:06:40 (UTC+8)

Harga ROAI Scalper Hari Ini

Harga live ROAI Scalper (ROAI) hari ini adalah $ 0.00786268, dengan perubahan 20.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROAI ke USD saat ini adalah $ 0.00786268 per ROAI.

ROAI Scalper saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 746,969, dengan suplai yang beredar 95.00M ROAI. Selama 24 jam terakhir, ROAI diperdagangkan antara $ 0.00649963 (low) dan $ 0.00808376 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00808376, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00638841.

Dalam kinerja jangka pendek, ROAI bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ROAI Scalper (ROAI)

$ 746.97K
$ 746.97K$ 746.97K

--
----

$ 786.28K
$ 786.28K$ 786.28K

95.00M
95.00M 95.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ROAI Scalper saat ini adalah $ 746.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROAI adalah 95.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 786.28K.

Riwayat Harga ROAI Scalper USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00649963
$ 0.00649963$ 0.00649963
Low 24 Jam
$ 0.00808376
$ 0.00808376$ 0.00808376
High 24 Jam

$ 0.00649963
$ 0.00649963$ 0.00649963

$ 0.00808376
$ 0.00808376$ 0.00808376

$ 0.00808376
$ 0.00808376$ 0.00808376

$ 0.00638841
$ 0.00638841$ 0.00638841

+0.11%

+20.52%

--

--

Riwayat Harga ROAI Scalper (ROAI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ROAI Scalper ke USD adalah $ +0.00133848.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ROAI Scalper ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ROAI Scalper ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ROAI Scalper ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00133848+20.52%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk ROAI Scalper

Prediksi Harga ROAI Scalper (ROAI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ROAI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga ROAI Scalper (ROAI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga ROAI Scalper berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya ROAI Scalper (ROAI)

Situs Web Resmi

Tentang ROAI Scalper

Berapa harga perdagangan saat ini dari ROAI Scalper?

ROAI Scalper (ROAI) saat ini dihargai Rp132.89899155946868000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 20.51% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga ROAI Scalper hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Ethereum Ecosystem,Trading Bots. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap ROAI?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi ROAI Scalper dalam pasar kripto global?

Saat ini, ROAI Scalper menduduki peringkat pasar #4204 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp12625647594.228019000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang ROAI?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 95000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru ROAI Scalper?

Rentang harga antara Rp109.86003150448313000 dan Rp136.63579746457576000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi ROAI Scalper dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Ethereum Ecosystem,Trading Bots lainnya, ROAI terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ROAI Scalper

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:06:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ROAI Scalper (ROAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

