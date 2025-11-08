Harga Robie Hari Ini

Harga live Robie ($ROBIE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $ROBIE ke USD saat ini adalah -- per $ROBIE.

Robie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,339, dengan suplai yang beredar 1.00B $ROBIE. Selama 24 jam terakhir, $ROBIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00449905, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $ROBIE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Robie ($ROBIE)

Kapitalisasi Pasar $ 24.34K$ 24.34K $ 24.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.34K$ 24.34K $ 24.34K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Robie saat ini adalah $ 24.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $ROBIE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.34K.