Harga Robin Rug Hari Ini

Harga live Robin Rug (RUG) hari ini adalah $ 0.00003753, dengan perubahan 0.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RUG ke USD saat ini adalah $ 0.00003753 per RUG.

Robin Rug saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,522, dengan suplai yang beredar 999.77M RUG. Selama 24 jam terakhir, RUG diperdagangkan antara $ 0.00003619 (low) dan $ 0.00003803 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00068223, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003619.

Dalam kinerja jangka pendek, RUG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -27.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Robin Rug (RUG)

Kapitalisasi Pasar $ 37.52K$ 37.52K $ 37.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.52K$ 37.52K $ 37.52K Suplai Peredaran 999.77M 999.77M 999.77M Total Suplai 999,770,581.852154 999,770,581.852154 999,770,581.852154

