Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Rogue?

Rogue beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari ROGUE?

Token ini dihargai sebesar Rp1.67011887369030000, mencatat pergerakan harga sebesar -1.62% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Rogue?

Rogue termasuk dalam kategori Gambling (GambleFi),Arbitrum Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan ROGUE dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Rogue?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp17731595142.270570000, menempatkan aset ini di peringkat #3771. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai ROGUE yang beredar saat ini?

Terdapat 10617391481.60385 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Rogue hari ini?

Dalam satu hari terakhir, ROGUE mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Rogue berfluktuasi antara Rp1.64198594531565000 dan Rp1.71644555215155000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.