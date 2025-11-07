Harga Roobee Hari Ini

Harga live Roobee (ROOBEE) hari ini adalah $ 0.00014222, dengan perubahan 0.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROOBEE ke USD saat ini adalah $ 0.00014222 per ROOBEE.

Roobee saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 171,302, dengan suplai yang beredar 1.20B ROOBEE. Selama 24 jam terakhir, ROOBEE diperdagangkan antara $ 0.00014009 (low) dan $ 0.00014451 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02084178, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010784.

Dalam kinerja jangka pendek, ROOBEE bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan +2.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Roobee (ROOBEE)

Kapitalisasi Pasar $ 171.30K$ 171.30K $ 171.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 767.99K$ 767.99K $ 767.99K Suplai Peredaran 1.20B 1.20B 1.20B Total Suplai 5,399,999,999.999999 5,399,999,999.999999 5,399,999,999.999999

Kapitalisasi Pasar Roobee saat ini adalah $ 171.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROOBEE adalah 1.20B, dan total suplainya sebesar 5399999999.999999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 767.99K.