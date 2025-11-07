BursaDEX+
Harga live RoOLZ hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar GODL adalah 141,072 USD. Lacak informasi harga aktual GODL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga RoOLZ (GODL)

$0.00020182
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live RoOLZ (GODL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 23:26:41 (UTC+8)

Harga RoOLZ Hari Ini

Harga live RoOLZ (GODL) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GODL ke USD saat ini adalah -- per GODL.

RoOLZ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 141,072, dengan suplai yang beredar 698.99M GODL. Selama 24 jam terakhir, GODL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02457733, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GODL bergerak -1.38% dalam satu jam terakhir dan -10.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RoOLZ (GODL)

$ 141.07K
--
$ 161.46K
698.99M
800,000,000.0
Kapitalisasi Pasar RoOLZ saat ini adalah $ 141.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GODL adalah 698.99M, dan total suplainya sebesar 800000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 161.46K.

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.02457733
$ 0
Riwayat Harga RoOLZ (GODL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga RoOLZ ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga RoOLZ ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga RoOLZ ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga RoOLZ ke USD adalah $ 0.

Prediksi Harga untuk RoOLZ

Prediksi Harga RoOLZ (GODL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GODL pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga RoOLZ (GODL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga RoOLZ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga RoOLZ yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga GODL untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga RoOLZ.

Apa yang dimaksud dengan RoOLZ (GODL)

What is RoOLZ?

RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram.

As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users.

RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token.

$GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL.

The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads

How Many $GODL Tokens Are There in Circulation?

The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%).

Who Are the Founders of RoOLZ?

RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment.

Where Can I Buy $GODL?

$GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Jika RoOLZ tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga RoOLZ tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
