Harga Ropirito Hari Ini

Harga live Ropirito (ROPIRITO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROPIRITO ke USD saat ini adalah -- per ROPIRITO.

Ropirito saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,762, dengan suplai yang beredar 999.65M ROPIRITO. Selama 24 jam terakhir, ROPIRITO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02334535, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ROPIRITO bergerak +1.91% dalam satu jam terakhir dan -17.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ropirito (ROPIRITO)

Kapitalisasi Pasar $ 39.76K$ 39.76K $ 39.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.76K$ 39.76K $ 39.76K Suplai Peredaran 999.65M 999.65M 999.65M Total Suplai 999,649,429.068358 999,649,429.068358 999,649,429.068358

Kapitalisasi Pasar Ropirito saat ini adalah $ 39.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROPIRITO adalah 999.65M, dan total suplainya sebesar 999649429.068358. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.76K.