Harga Roscoe Hari Ini

Harga live Roscoe (CATGUY) hari ini adalah $ 0.00001543, dengan perubahan 5.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATGUY ke USD saat ini adalah $ 0.00001543 per CATGUY.

Roscoe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,423.72, dengan suplai yang beredar 999.89M CATGUY. Selama 24 jam terakhir, CATGUY diperdagangkan antara $ 0.00001437 (low) dan $ 0.00001529 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00157724, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000884.

Dalam kinerja jangka pendek, CATGUY bergerak +1.01% dalam satu jam terakhir dan -17.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Roscoe (CATGUY)

Kapitalisasi Pasar $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K Suplai Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Total Suplai 999,892,791.03 999,892,791.03 999,892,791.03

Kapitalisasi Pasar Roscoe saat ini adalah $ 15.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CATGUY adalah 999.89M, dan total suplainya sebesar 999892791.03. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.42K.