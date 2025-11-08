Harga Rouge Studio Hari Ini

Harga live Rouge Studio (ROUGE) hari ini adalah $ 0.00193962, dengan perubahan 2.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROUGE ke USD saat ini adalah $ 0.00193962 per ROUGE.

Rouge Studio saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,732, dengan suplai yang beredar 21.00M ROUGE. Selama 24 jam terakhir, ROUGE diperdagangkan antara $ 0.00192095 (low) dan $ 0.0020041 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02699024, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00192095.

Dalam kinerja jangka pendek, ROUGE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rouge Studio (ROUGE)

Kapitalisasi Pasar $ 40.73K$ 40.73K $ 40.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.73K$ 40.73K $ 40.73K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

