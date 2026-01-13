Harga rsERG Hari Ini

Harga live rsERG (RSERG) hari ini adalah $ 0.447745, dengan perubahan 3.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RSERG ke USD saat ini adalah $ 0.447745 per RSERG.

rsERG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,767,657, dengan suplai yang beredar 97.74M RSERG. Selama 24 jam terakhir, RSERG diperdagangkan antara $ 0.429394 (low) dan $ 0.46491 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.34, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.375732.

Dalam kinerja jangka pendek, RSERG bergerak +0.12% dalam satu jam terakhir dan -10.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar rsERG (RSERG)

Kapitalisasi Pasar $ 43.77M$ 43.77M $ 43.77M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.77M$ 43.77M $ 43.77M Suplai Peredaran 97.74M 97.74M 97.74M Total Suplai 97,739,924.0 97,739,924.0 97,739,924.0

Kapitalisasi Pasar rsERG saat ini adalah $ 43.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RSERG adalah 97.74M, dan total suplainya sebesar 97739924.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.77M.